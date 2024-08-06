В Челябинске временно перенесут остановку «Автовокзал Центральный»

Временно изменится место посадки и высадки пассажиров у автобусов, следующих до автовокзала «Центральный» в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 7 по 11 августа в районе остановочного комплекса будут проходить аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения.
В связи с этим закрывается проезд рядом с ТК «Синегорье». Автобусы будут останавливаться в других точках:
монумент «Сказ об Урале» – высадка из автобусов №№ 1, 14, 30, 37с, 56а, 65с, 90с, 125, 129, 136к; посадка в автобусы №№ 37с, 56а, 65с, 136к, 184;
магазин «М. Видео» (на улице Разина) – высадка из автобуса №64;
Привокзальная площадь – посадка в автобусы №№ 30, 125, 129;
ТК «Синегорье» (по улице Свободы) – посадка только в автобусы №№ 1, 14, 90с;
за пешеходным переходом к остановке трамваев «Автовокзал» – посадка только в автобус №64.
Челябинцев просят быть внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»