В Челябинске временно перенесут остановку «Автовокзал Центральный»

Временно изменится место посадки и высадки пассажиров у автобусов, следующих до автовокзала «Центральный» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 7 по 11 августа в районе остановочного комплекса будут проходить аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения.

В связи с этим закрывается проезд рядом с ТК «Синегорье». Автобусы будут останавливаться в других точках:

монумент «Сказ об Урале» – высадка из автобусов №№ 1, 14, 30, 37с, 56а, 65с, 90с, 125, 129, 136к; посадка в автобусы №№ 37с, 56а, 65с, 136к, 184;

магазин «М. Видео» (на улице Разина) – высадка из автобуса №64;

Привокзальная площадь – посадка в автобусы №№ 30, 125, 129;

ТК «Синегорье» (по улице Свободы) – посадка только в автобусы №№ 1, 14, 90с;

за пешеходным переходом к остановке трамваев «Автовокзал» – посадка только в автобус №64.

Челябинцев просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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