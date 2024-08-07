7 августа ожидаются следующие события – Челябинск

07.08.2024, среда
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09:00 Челябинск – Выставка-форум «Строительство-URAL.2024», приуроченная ко Дню Строителя (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)
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10:00 Челябинск – Большой молодежный фестиваль «Друг с Юга Урала» (набережная реки Миасс, от Сквера искусств до «Юности», главная сцена)
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10:00 Челябинск – Занятия на роликах и самокатах (набережная реки Миасс, Сквер искусств, роллердром)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам реабилитации и помощи участникам СВО в Челябинской области (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
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12:00 Челябинск – Встреча «Великий свидетель времени» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Проект «Школа востоковедения на Урале»: лекция «Основы арабского и турецкого языков» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Книжный пикник «На одном дыхании» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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14:00 Челябинск – Творческая программа «Я леплю из пластилина» для детей микрорайона (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Божья Коровка» (кардмейкинг) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча «Электронная регистратура: запись на прием к врачу» в рамках проекта «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181)
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15:00 Челябинск – Уличная акция «Азбука дорожного движения» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Встреча в летнем клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:30 Челябинск – Паблик-ток «Новый язык краеведения: против канона» в рамках выставки «Челябинск Человечный» (ЧОУНБ, Центр культурно-просветительских программ, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Фестиваль актуального научного кино «Фанк» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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19:00 Челябинск – Собрание представителей команд Региональной хоккейной лиги Челябинска и Челябинской области (ЛД «Трактор», ул. Савина, 1, 2-й этаж, каб. 223, тренерская)
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