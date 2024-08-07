«Спасти от мошенника»: южноуралец лишился 1,3 миллиона рублей после многоходовой аферы

Власти Челябинской области предупредили жителей о новой схеме обмана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, на удочку мошенников, использовавших схему обмана «матрешка», попался 56-летний житель Верхнего Уфалея.

Мужчина рассказал полицейским, что ему поочередно звонили мужчины и женщины, представлявшиеся сотрудниками оператора сотовой связи, портала госуслуг, финансовых организаций. При этом в каждом последующем звонке собеседники рассказывали, что в предыдущих разговорах уфалеец общался с мошенниками.

В итоге аферистам все-таки удалось вызвать доверие южноуральца, и он перевел на мошеннические счета 1 миллион 368 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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