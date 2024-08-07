В южноуральских лесах обнаружили опасного вредителя

В лесах Челябинский области нашли опасного жука-короеда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора по Челябинской области, летом текущего года во время ежегодного фитосанитарного мониторинга специалисты ведомства впервые выявили нового для региона карантинного вредителя лесов – уссурийского полиграфа.

Его обнаружили в лесах Нязепетровского района.

Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований, проведенных Челябинским филиалом Федерального центра охраны здоровья животных.

Уссурийский полиграф – короед размером всего в два миллиметра, питается преимущественно пихтой. Распространение уссурийского полиграфа наиболее заметно в лесах Сибири. Но в июле текущего года опасный вредитель был обнаружен в Нижнесергинском районе Свердловской области. Теперь там на площади более восьмисот гектаров установлена фитосанитарная зона.

В связи с выявлением вредителя-короеда на территории Челябинской области в ближайшее время также будет введен особый карантинный фитосанитарный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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