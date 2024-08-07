На оживленном перекрестке в Ленинском районе Челябинска вводят ограничения

На неделю на перекрестке улиц Гагарина и Руставели в Челябинске вводятся ограничения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения в схеме дорожного движения связаны с реконструкцией участка теплотрассы по улице Гагарина.

С 6 часов 8 августа до 22 часов 15 августа закрывается движение транспорта по улице Руставели. В районе домов №15 и №17 по улице Гагарина движение транспорта ограничивается по двум полосам из трех по направлению в сторону Копейского шоссе.

Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута движения, а также отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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