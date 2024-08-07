Рационализаторы принесли уральским металлургам за полгода почти 300 миллионов рублей

ММК повышает эффективность рационализаторской деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2024 года на ММК суммарный экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений составил 284,2 миллиона рублей.

Это на 7,5% больше результата за аналогичный период прошлого года и превышает экономический эффект от рацпредложений за весь 2022 год.

Всего с 2019 года экономический эффект от рационализаторской деятельности в ПАО «ММК» превысил 2,87 миллиарда рублей.

«Рационализаторство и изобретательство – одна из основ для развития предприятия, достижения конкурентных преимуществ и укрепления лидирующих позиций компании в металлургической отрасли, – говорит начальник Научно-технического центра ПАО «ММК» Андрей Картунов. – Мы отмечаем не только инициативность сотрудников, но и высокое качество проработки предложений: более трех четвертей всех идей, поданных за первые шесть месяцев 2024 года, были одобрены к внедрению, что очень хороший результат».

Авторам в качестве вознаграждений в первом полугодии выплачено 13,9 миллиона рублей, еще 7,2 миллиона рублей выплачено за содействие внедрению.

Поощрение рационализаторства на ММК носит системный характер. На привлечение работников к научно-исследовательской деятельности направлены ежегодные конференции молодых специалистов, в рамках которых инженеры предлагают свои проекты и разработки. Ежеквартально в структурных подразделениях компании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем». Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».

Активности новаторов способствует и проведение ежегодной промоакции «Свежая идея», приуроченной ко Дню изобретателя и рационализатора. В этом году в рамках акции были поданы рекордные 833 идеи (для сравнения, в 2023 году – 549 идей).

Рационализаторская и изобретательская деятельность новаторов комбината не раз получала высокую экспертную оценку. Так, в марте 2024 года ПАО «ММК» принимало участие в XXVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», представив на суд жюри три изобретения и один цифровой продукт. Все они получили высокую оценку экспертной комиссии, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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