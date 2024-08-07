Связисты удвоили скорость передачи данных в аэропорту Челябинска

Мобильные операторы подготовились к росту числа пассажиров в челябинском аэропорту.

C начала 2024-го количество абонентов МегаФона в аэропорту Челябинска выросло почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом потребление интернет-трафика приезжающими в авиахаб за этот же период стало больше на 23%, подсчитали аналитики оператора на основе обезличенных данных.

С наступлением туристического сезона число посетителей аэропорта в столице Южного Урала постоянно растет. Так, в июле количество абонентов телеком-оператора, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось на 33%. Наиболее популярными для вылета в отпуск днями стали выходные – 7 и 14 июля.

Чтобы обеспечить быструю и бесперебойную связь даже во время пиковых нагрузок на сеть, МегаФон модернизировал оборудование, запустив дополнительный высокочастотный слой в 4G. В результате проведенных работ максимальная скорость передачи данных в аэропорту может превышать 70 Мбит/с, это примерно вдвое больше, чем было ранее. Таких значений достаточно, чтобы посмотреть любимый фильм в отличном качестве, созвониться с близкими по видеосвязи или послушать музыку онлайн.

Аналитики выяснили, что самым популярным контентом перед вылетом является видео. Также у южноуральцев востребованы мессенджеры, соцсети и маркетплейсы, где жители успевают рассматривать и заказывать товары к своему возвращению домой. В аэропорту доступны и голосовые звонки в технологии VoLTE, которая позволяет параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в сети.

«Мы подготовили телеком-оборудование в челябинском аэропорту к периоду пиковой нагрузки в туристический сезон. Запущенный дополнительный слой 4G позволяет гарантировать высокие скорости и бесперебойную работу мобильного интернета, что так важно для тех, кто проводит в ожидании вылета или прилета рейса более двух часов», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Напомним, с начала года техническая служба оператора модернизировала более 400 телеком-объектов на Южном Урале. Улучшения коснулись Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Миасса, Троицка, Златоуста, Копейска, Чебаркуля, Верхнего Уфалея и многих других населенных пунктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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