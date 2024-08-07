Челябинск готовится к финальному этапу опрессовки

Через неделю без горячего водоснабжения останутся полторы сотни домов в Тракторозаводском районе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 14 августа начнется шестой, заключительный, этап централизованных гидравлических испытаний теплосетей для выявления возможных дефектов и их последующего устранения.
Под отключение горячего водоснабжения попадут 147 многоквартирных домов, 13 учебных, 4 медицинских и 12 дошкольных учреждений в Тракторозаводском районе города.
Работы должны быть завершены 28 августа.
С перечнем домов можно ознакомиться по ссылке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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