Локомотив сошел с рельсов в Челябинске

В Челябинской области выясняют обстоятельства схода локомотива с рельсов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла утром среды, 7 августа, в Металлургическом районе Челябинска.
«При производстве маневровых работ на станции Металлургическая Южно-Уральской железной дороги произошел сход локомотива, буксирующего другой локомотив, двумя колесными парами без опрокидывания», – уточнили представители надзорного ведомства.
В результате происшествия пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в плановом режиме.
Причины происшествия устанавливается.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Уральской транспортной прокуратурой в Челябинском транспортном районе организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также доследственную проверку начало Центральное межрегиональное управление СКР на транспорте.
Челябинск, Виктор Елисеев
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