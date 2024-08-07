Локомотив сошел с рельсов в Челябинске

В Челябинской области выясняют обстоятельства схода локомотива с рельсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла утром среды, 7 августа, в Металлургическом районе Челябинска.

«При производстве маневровых работ на станции Металлургическая Южно-Уральской железной дороги произошел сход локомотива, буксирующего другой локомотив, двумя колесными парами без опрокидывания», – уточнили представители надзорного ведомства.

В результате происшествия пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в плановом режиме.

Причины происшествия устанавливается.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Уральской транспортной прокуратурой в Челябинском транспортном районе организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также доследственную проверку начало Центральное межрегиональное управление СКР на транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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