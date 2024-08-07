Обвиняемый в педофилии экс-гендиректор ЧЭМК пробудет в СИЗО еще три месяца

Суд продлил меру пресечения для бывшего гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения в качестве заключения под стражу для бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского еще на три месяца.

Напомним, топ-менеджера задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 72-летнему челябинцу предъявили обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, обороте порнографических материалов. Сразу после ареста южноуралец покинул должность гендиректора ЧЭМК.

Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

Сегодня, 7 августа, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца для обоих фигурантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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