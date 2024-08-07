Северо-запад Челябинска снова «утонул» после ливня

В Челябинске после ливня затопила основные улицы Курчатовского и Калининского районов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время на северо-западе областного центра устраняют подтопления на улично-дорожной сети, образовавшиеся после сильного ливня.

Бригады МБУ «ЭВИС» осуществляют ликвидацию воды на местах подтоплений в Курчатовском и Калининском районах.

«На данный момент специалисты работают на улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, 250-летия Челябинска, Университетской Набережной, а также на проспектах Победы и Комсомольском», – уточнили представители городских властей.

Челябинцам напоминают, что в период обильных осадков в виде проливных дождей все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону: +7 (351) 727-46-26.

Челябинск, Виктор Елисеев

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