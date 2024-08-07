В Челябинской области большегруз врезался в жилой дом

В частном секторе Миньяра грузовик въехал в стену дома.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 7 августа, в Ашинском районе.
В 16:48 в Миньяре на улице 1 мая 46-летний водитель, управляя автомобилем «Шакман» врезался в стену бревенчатого жилого дома.
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Жители дома не пострадали.
Проводится проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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