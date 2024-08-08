8 августа ожидаются следующие события – Челябинск

08.08.2024, четверг

10:00 Челябинск – Большой молодежный фестиваль «Друг с Юга Урала» (набережная реки Миасс, от Сквера искусств до «Юности», главная сцена)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина,ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

11:00 Челябинск – Игровая программа «Усатики-полосатики» к Международному дню кошек для дошкольников (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Увлекательное летнее путешествие в книжную страну «Сказочные приклюЧтения» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Через книгу в мир спорта» ко Дню физкультурника (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 – 17:00 Челябинск – Литературная игра «Наш веселый Муми-день» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча книжного клуба «Сложно, но можно» (открытая мастерская им. А. Филатова «Цоколь», пр. Ленина, 41а, цокольный этаж)

15:00 Челябинск – Акция «Просто День кота» к Международному дню кошек (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

17:00 Челябинск – Программа «Праздник лета» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Домовята. Навстречу приключениям» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube