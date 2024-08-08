В Миассе школьник не смог выбраться из загоревшейся бани

В Челябинской области подросток погиб в огне

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в Миассе, на берегу Чернореченского разреза.

Компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала без присмотра взрослых. Утром четверга, 8 августа, баня с мансардой загорелась.

Пожарные при тушении возгорания обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода. Остальные успели выбежать на улицу.

Огонь на 32 квадратных метрах потушили 11 специалистов и 3 единицы техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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