Южноуральцы наращивают ввоз автомобилей из дальнего зарубежья

Ввоз автомобилей из дальнего зарубежья на Южный Урал вырос втрое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, импорт автотранспортных средств, ввозимых для личного пользования из стран дальнего зарубежья, вырос в 2024 году в 3 раза.

За 7 месяцев текущего года челябинские таможенники завершили таможенный контроль в отношении почти 90 автомобилей.

«В текущем году мы наблюдаем значительный рост импорта транспорта для личных целей: с 30 авто за 7 месяцев в 2023 году до 83 – в текущем», – комментирует начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Лидером среди зарубежного транспорта в 2024 году стали автомобили китайского производства. На их долю пришлось 45% от общего объема. Значительная часть транспортных средств оформлена на Челябинском таможенном посту.

За колесные транспортные средства, ввезенные для личного пользования из третьих стран, физические лица уплатили более 85 миллионов рублей.

Особым спросом по-прежнему пользуется четырехколесный транспорт из стран ЕАЭС. Таких авто завезено свыше 800.

Челябинск, Виктор Елисеев

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