Уральские металлурги преодолели 30-миллионную отметку выпуска сортового проката на новых станах

В канун своего юбилея сортовой цех ММК выпустил 30-миллионную тонну проката на обновленных мощностях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сортовой цех ММК отмечает 90-летие.

В преддверии юбилея цех преодолел отметку в 30 миллионов тонн металлопроката, выпущенного на новых сортопрокатных мощностях.

Датой основания цеха считается 8 августа 1934 года, когда государственная комиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию среднесортового стана «500». Магнитка стала комбинатом с законченным металлургическим циклом. В последующие годы сортопрокатные мощности компании развивались: вошли в строй два стана «300», мелкосортный стан «250» и другие.

В новом тысячелетии ММК полностью обновил сортовое производство, введя в работу три современных, автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 миллионов тонн сортового проката в год, заменивших все старые прокатные агрегаты. По уровню оснащения они стали одними из самых современных в мире.

Сортовой стан «450» производительностью до 790 тысяч тонн в год предназначен для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках, полос. Мелкосортный стан «370» мощностью 585 тысяч тонн производит арматурный пруток и круг диаметром до 50 мм, квадрат, шестигранник. Двухниточный мелкосортно-проволочный стан «170» производительностью 765 тысяч тонн в год выпускает катанку и термоупроченную арматуру малых размеров.

Новые сортопрокатные агрегаты ММК отличают высокая производительность, гибкость линий и широкий ассортимент продукции в плане типов и размеров, а также экономичность и эффективность за счет автоматизации производственного процесса.

В канун 90-летнего юбилея сортовой цех преодолел отметку в 30 миллионов тонн сортового проката, выпущенного на новых станах Магнитки. Сортовой цех не раз становился площадкой для освоения новых и инновационных видов продукции, а также новых технологий, направленных на улучшение качества и повышение стабильности технологических процессов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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