В Челябинске вынесли приговор педофилу из Санкт-Петербурга

В Челябинской области приговорили педофила к длительному сроку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 8 августа, житель Санкт-Петербурга был признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Установлено, что в 2022 году уроженец Ленинградской области на протяжении нескольких месяцев, общаясь с несовершеннолетними в «Телеграме», занимался их «секс-просвещением». Свои рассуждения на сексуальные темы он сопровождал непристойными изображениями, а потом убеждал детей, которым было 10-12 лет, снимать на видео ролики в стиле «ню» и сцены совершения ими «действий сексуального характера».

За полученные материалы он переводил школьникам валюту «Robux», предназначенную для использования на игровой онлайн-платформе «Roblox», популярной среди подростков.

Жертвами противоправных действий педофила стали шесть несовершеннолетних из Московской и Челябинской областей.

Суд приговорил питерца к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил права заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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