Суд не стал рассматривать иск о банкротстве компании, ранее владевшей ЧЭМК

Суд отложил принятие решения о судьбе иска по банкротству компании челябинских предпринимателей Антиповых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО «Компания Эталон».

Заявление налоговики направили в суд 23 июля текущего года. В нем говорится, что компания «Эталон» задолжала бюджету в общей сложности 15,2 миллиона рублей. Однако к иску не были приложены все необходимые документы, поэтому решение о его принятии к рассмотрению перенесли на 5 сентября.

Компания «Эталон» до национализации была единственным собственником Челябинского электрометаллургического комбината и всех связанных с комбинатом активов. Ее учредителями являются Юрий и Людмила Антиповы, а также их сыновья Алексей и Юрий. Сыновья проживают в США.

Напомним, в феврале суд постановил изъять у Антиповых, а также подконтрольной им компании «Эталон», Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы».

После этого Генпрокуратура потребовала признать недействительным соглашение о прощении долга в 25,8 миллиарда рублей, заключенное между Юрием Антиповым и принадлежащим ему металлургическим холдингом. Однако после уточнения претензий сумма ко взысканию в пользу государства увеличилась с 25,8 миллиарда до 105 миллиардов рублей, а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний Ариант», Александра Аристова, его супругу Людмилу, а также их дочь и зятя Елену и Александра Кретовых. На счета и имущество фигурантов наложили арест.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании 105 миллиардов рублей удовлетворил. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон». Все эти предприятия, заявила Генпрокуратура, были приобретены за счет средств, полученных в результате незаконного обогащения.

Кроме того, в настоящее время судебные приставы направляют в суды иски о принудительном взыскании с Антиповых многомиллиардной задолженности. Среди прочего взыскание может быть обращено на особняк и земельные участки, принадлежащие супругам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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