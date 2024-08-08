На Южном Урале ухудшилось качество водопроводной воды

Санитарные врачи Челябинской области настаивают на гиперхлорировании водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство продолжает контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с подтоплением территорий.

«На текущий момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в Челябинской области, в том числе в территориях, подвергшихся подтоплению, улучшается», – отметили представители надзорного органа. Однако санитарные врачи признают, что качество питьевой воды в системе центрального водоснабжения вызывает у них опасения.

«Обращаем внимание, что в связи с ситуацией затопления, вода может не соответствовать санитарным нормам. Необходимо заботиться о своем здоровье, настоятельно рекомендуем пить только кипяченую или бутилированную воду. Также не забывайте проводить дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Соблюдайте правила личной гигиены», – обращаются к южноуральцам представители ведомства.

По информации Роспотребнадзора, с 21 июля специалистами ведомства отобрано 323 пробы. «В адрес балансодержателей водных сооружений даны предписания о необходимости проведения гиперхлорирования воды», – сообщили санврачи.

Вместе с тем, необходимо помнить, что химики кипятить хлорированную воду сразу из-под крана не рекомендуют.

«При кипячении в ней образуются неприятные вещества как по вкусу, так и по своей токсичности: это хлорпроизводные гуминовых кислот и хлороформ, – цитировала в 2018 году «Комсомольская правда» доктора химических наук, декана химического факультета Института естественных и точных наук ЮУрГУ Вячеслава Авдина. – При регулярном применении они могут провоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, воспаление желчного пузыря. Хлороформ оказывает влияние на центральную нервную систему».

Чтобы удалить остатки хлора из воды, ученый советовал перед кипячением дать ей отстояться – минимум 2-3 часа, а лучше 5-6. Можно еще дополнительно отфильтровать воду, для чего подойдут самые дешевые фильтры. Также перед забором воды в емкость желательно дать ей как следует протечь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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