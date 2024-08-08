После ночного ливня в Магнитогорске закрыли несколько дорог

За ночь в Магнитогорске выпала четверть месячной нормы осадков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, обилие дождей и ливней привели к локальным подтоплениям. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Олег Жестовский.

По словам чиновника, в ночь на 8 августа на территории Магнитогорска выпало более четверти месячной нормы осадков, и почва уже не может впитывать воду. При этом ливневки работают исправно, но в силу технических особенностей не справляются с поступающим потоком, объяснил Жестовский.

«На настоящий момент подтоплена дорога вдоль городского курорта «Притяжение» до СНТ, поэтому было принято решение ее перекрыть. Кроме того, перекрыт выезд из города на озеро Соленое в районе кругового возле АЗС «Шурави». Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и выбирать безопасные маршруты движения. Ну и в целом ситуация в регионе довольно напряженная, поэтому желательно воздержаться от загородных поездок. В поселки в случае необходимости будет осуществляться подвоз питьевой воды», – заявил глава города Сергей Бердников.

В мэрии Магнитогорска рекомендовали садоводам в кратчайшие сроки вернуться со своих участков, особенно если есть подтопление или угроза подтопления, чтобы не быть отрезанными от города.

В случае подтопления жилых многоквартирных домов необходимо обращаться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Кроме того, нельзя игнорировать экстренные предупреждения, рассылаемые чрезвычайным ведомством и публикуемые в СМИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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