В Челябинске сотрудники ЧОПа избили участника СВО

Участник СВО заявил о своем избиении у магазина известной торговой сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 7 августа у магазина известной торговой сети, основанной в Челябинской области.

Челябинец отправился на СВО после мобилизации в 2022 году. В настоящее время он проходит лечение после полученного ранения.

По словам бойца, вечером среды он зашел в магазин за спиртным. Расплатившись за товар, пошел к выходу. Но тот оказался заперт. Через какое-то время дверь разблокировали, но выйти южноуральцу не дали сотрудники ЧОПа. Мужчину догнали на улице и свалили с ног. При этом, как говорит челябинец, причину задержания ЧОПовцы так и не назвали.

Оказалось, что группу быстрого реагирования вызвали сотрудники магазина. Они заметили, как в торговый зашел мужчина, совершивший уже несколько краж. Выносил он всегда недорогие товары. Прихватил что-то и на этот раз. «Какой-то мужик украл товар. Магазин закрыли на ключ и никого не выпускали до приезда ЧОП, – цитирует 74.ru очевидца произошедшего. – В магазине, среди прочих, был и ветеран СВО. Когда приехали сотрудники ЧОП, они не стали разбираться – схватили за руки ветерана и не давали ему уйти. Когда он вырвался и пошел домой, то сотрудник ЧОП в прыжке ногой ударил ветерана в спину. Тот упал».

В полиции инцидент подтвердили, заявив, что по этому факту проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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