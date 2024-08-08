В Челябинской области в полтора раза выросло число химических отравлений

За полгода 600 южноуральцев умерли от отравлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 6 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 1446 случаев острых отравлений химической этиологии (ООХЭ). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество отравлений увеличилось на 408 случаев, то есть почти в полтора раза.

При этом количество пострадавших увеличилось во всех группах, кроме отравлений наркотическими веществами.

Однако именно наркотики продолжают занимать первое место по доле в общем количестве ООХЭ, несмотря на то, что их число снизилось в сравнении с январем-июнем 2023 года на 45 случаев – с 615 до 570.

На второе место вышли отравления спиртосодержащей продукцией, увеличившись более чем вдвое – со 136 до 373 (+237).

Далее следует группа отравлений «другими мониторируемыми видами» (окисью углерода, уксусной кислотой, товарами бытового назначения, ядами животного и неизвестного происхождения, пестицидами, ядовитыми растениями и прочее). Здесь число пострадавших выросло со 138 до 283 (+145).

На 63 случая (со 146 до 209) увеличилось число отравлений лекарственными препаратами.

Замыкают печальную статистику отравления пищевыми продуктами. Их число выросло на 8 случаев – до 11.

Таким образом, порядок ранговых мест по количеству пострадавших по сравнению с аналогичным периодом 2023 года несколько изменился: группа отравлений лекарственными веществами переместилась со 2 на 4 место, отравления спиртосодержащей продукцией – с 4 на 2 место.

При этом погибли в общей сложности 600 человек, в то время как за 6 месяцев 2023 года смертей было зарегистрировано 36.

Среди пострадавших преобладает взрослое население (18-70 лет и старше) – 1254 человека. Основную часть в этой группе составляют южноуральцы в возрасте 26-39 лет (425 человек). Меньше всего пострадавших – среди молодых людей 18-25 лет (82 человека).

Чаще всего место приобретения химического вещества, послужившего причиной отравлений, неизвестно (1205 случаев). В аптеке опасную покупку приобретали в 107 случаях. Еще 69 человек приобрели «отраву» в торговых точках. При этом в местах неорганизованной торговли – лишь в 7 случаях. Остальные покупки делались в магазинах того или иного формата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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