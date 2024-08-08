На Южном Урале увеличивают объемы сброса из водохранилищ

После обильных ливней принято решение увеличить сброс воды из Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, из-за сильных дождей в Магнитогорске уровень воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах значительно повысился.

Для предотвращения переполнения водных резервуаров филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» принято решение о сбросе воды с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий.

Сброс из Верхнеуральского водохранилища будет увеличен до 100 кубометров в секунду, из Магнитогорского – до 150 кубометров в секунду.

Такие меры позволят контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений, надеются специалисты.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В частности, возможны кратковременные затопления территорий, прилегающих к реке Урал.

Текущая ситуация находится под постоянным контролем, заверяют в минэкологии. Специалисты активно мониторят состояние водохранилищ и реки Урал для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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