На Южном Урале увеличивают объемы сброса из водохранилищ

После обильных ливней принято решение увеличить сброс воды из Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилища.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, из-за сильных дождей в Магнитогорске уровень воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах значительно повысился.
Для предотвращения переполнения водных резервуаров филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» принято решение о сбросе воды с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий.
Сброс из Верхнеуральского водохранилища будет увеличен до 100 кубометров в секунду, из Магнитогорского – до 150 кубометров в секунду.
Такие меры позволят контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений, надеются специалисты.
Жителей региона призывают соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В частности, возможны кратковременные затопления территорий, прилегающих к реке Урал.
Текущая ситуация находится под постоянным контролем, заверяют в минэкологии. Специалисты активно мониторят состояние водохранилищ и реки Урал для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
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