В районе областной больницы в Челябинске вводят ограничение движения

Возле Челябинской областной больницы вводится частичное ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменение схемы автомобильного движения связано с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

«С 9 по 13 августа будет частично ограничено движение транспорта в районе здания № 42А к3 по улице Блюхера по крайней правой полосе при движении в сторону улицы Рылеева», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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