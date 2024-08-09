9 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09.08.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Библиобеседа «Сатиры властелин» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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10:00 Челябинск – Спортивный праздник «Спорта много не бывает» для дошкольников (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:00 – 18:00 Челябинск – День книголюбов «Радостные встречи с книгой» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит ведомственные и региональные награды представителям спортивной отрасли (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал приемов)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Для вас, книголюбы!» во Всемирный день книголюбов (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Дети вместо цветов» (пресс-центр медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «На зарядку становись!» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырх коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Профориентационная лекция, посвященная направлениям компьютерной графики, дизайна и программированию (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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17:00 Челябинск – Интерактивный вечер «Добро пожаловать в Муми-Дом» для семей к 110-летию Туве Янссон (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Развлекательная программа для детей от Детского Радио (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, у шахматного клуба)
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