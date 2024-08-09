В пригороде Челябинска школьники на глазах у прохожих стащили забор

У одного из магазинов Копейска подростки украли часть дорожного ограждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг, 8 августа, у дома №11 по улице Гольца в Копейске. О произошедшем горожане рассказали в социальных сетях.

«Вчера в 19:24 школьники своровали забор у магазина», – сообщается в паблике «Подслушано Копейск».

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Судя по опубликованному ролику в «акции» принимали участие четверо подростков. Пока часть из них выламывали секцию металлического ограждения, один подросток смотрел по сторонам. Через какое-то время молодые люди, оглядевшись, ретировались, прихватив с собой добычу.

Теперь родителей «добытчиков» просят связаться с администрацией магазина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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