Озеро на Южном Урале может затопить трассу и село

Власти Миасса обеспокоены ситуацией на озере Сырыткуль.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, специалисты взяли под наблюдение расположенное в границах Ильменского заповедника в Аргаяшском районе озеро Сырыткуль.
«Ввиду обильных осадков под угрозой размытия оказалась искусственная насыпь, ограничивающая выход вод озера в сторону трассы «Миасс-Карабаш». По ту сторону трассы находится село Новоандреевка», – уточнили представители городских властей.
Для укрепления насыпи и минимизации ее размытия с карьера Тургоякского рудоуправления организована доставка скальника.
«В целях недопущения подтоплений областной дороги и Новоандреевки мы включились в работу. Техника уже приступила к работе, а мы будем вести мониторинг состояния насыпи. Важно не допустить размытия и подтопления дополнительных территорий округа», – рассказал исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов.
На утро пятницы, 9 августа, проведены работы по отсыпке подъездных путей, которые оказались размыты прошедшими дождями. Далее с карьера будет доставляться крупный скальник для засыпки в промытую часть насыпи с целью ее укрепления.
Ситуация на контроле экстренных служб и администрации округа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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