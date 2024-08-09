Озеро на Южном Урале может затопить трассу и село

Власти Миасса обеспокоены ситуацией на озере Сырыткуль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, специалисты взяли под наблюдение расположенное в границах Ильменского заповедника в Аргаяшском районе озеро Сырыткуль.

«Ввиду обильных осадков под угрозой размытия оказалась искусственная насыпь, ограничивающая выход вод озера в сторону трассы «Миасс-Карабаш». По ту сторону трассы находится село Новоандреевка», – уточнили представители городских властей.

Для укрепления насыпи и минимизации ее размытия с карьера Тургоякского рудоуправления организована доставка скальника.

«В целях недопущения подтоплений областной дороги и Новоандреевки мы включились в работу. Техника уже приступила к работе, а мы будем вести мониторинг состояния насыпи. Важно не допустить размытия и подтопления дополнительных территорий округа», – рассказал исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов.

На утро пятницы, 9 августа, проведены работы по отсыпке подъездных путей, которые оказались размыты прошедшими дождями. Далее с карьера будет доставляться крупный скальник для засыпки в промытую часть насыпи с целью ее укрепления.

Ситуация на контроле экстренных служб и администрации округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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