В Ильменском заповеднике озеро вышло из берегов

Озеро Сырыткуль вышло из берегов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в экстренное ведомство поступило сообщение о переливе через береговую линию лесного озера Сырыткуль.

Напомним, ранее власти Миасса выражали беспокойство состоянием водоема, обильно наполнившегося после сильных дождей.

«Ситуация была прогнозируемой и контролируемой. Заблаговременно приняты необходимые меры реагирования. Приведены в готовность пункты временного размещения. Проведено оповещение и информирование населения», – рассказали представители ГУ МЧС по региону.

На месте находятся подразделения МЧС России. Существует угроза перелива воды через муниципальную дорогу. В экстренном ведомстве принимаются решения о привлечении дополнительной группировки сил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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