Несколько поселков Челябинской области остались без электроснабжения

Из-за подтопления в районе озера Сырыткуль четыре поселка остались без электричества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Карабаша, в 10:55 на подстанции «Пирит» из-за риска затопления хвостового хозяйства была отключена высоковольтная линия электропередачи.

В настоящее время поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево обесточены.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Челябинской области сообщило о выходе из берегов лесного озера Сырыткуль. Вода уже затопила участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым в районе села Новоандреевка. Движение по трассе закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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