Директора детского лагеря на Южном Урале оштрафовали за падение ребенка из окна

Руководство детского лагеря в Челябинской области наказали за травмирование ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Аргаяшского района обратилось после проверки по факту несчастного случая, произошедшего с несовершеннолетней воспитанницей детского оздоровительного лагеря.

Инцидент произошел 5 июня текущего года в ДООЛ «Голубая волна». Во время тихого часа 9-летняя школьница в ходе игры залезла на подоконник с открытым окном, потеряла равновесие и выпала из окна второго этажа корпуса, получив травмы.

Причиной ЧП, сочли в прокуратуре, стал отсутствие постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников и ненадлежащее осуществлением ими обязанностей по сохранению здоровья воспитанников. В итоге начальнику управления образования администрации Аргаяшского района было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения двух педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Поле этого руководство детского лагеря провело внеплановые инструктажи по технике безопасности среди работников и воспитанников, а с пластиковых окон в корпусах убрали ручки – чтобы у детей не было искушения открыть их самостоятельно.

Впрочем, это не избавило директора учреждения от административного штрафа в 10 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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