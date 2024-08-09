Новый мост в Челябинске не откроют к Дню города

Открытие вантового моста перенесли на несколько месяцев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска отказались от идеи открытия к Дню города вантового моста, который соединит Университетскую набережную с городским бором. Об этом глава города Наталья Котова рассказала в своем телеграм-канале.
Напомним, велопешеходный мост через Миасс, призванный соединить Университетскую набережную и расположенный на противоположном берегу городской бор, планировалось построить еще в прошлом году. Однако позднее сроки пересмотрели, и строительство начали в 2024 году.
Завершить его планировалось в нынешнем году к Дню города, традиционно отмечаемом в первой декаде сентября. Но теперь сроки открытия перенесли, а полностью завершить проект строители смогут лишь в следующем году.
«Мост будет полностью готов в сентябре, однако прошедшие затяжные дожди вынудили нас корректировать график сдачи объекта, – рассказала г-жа Котова. – Сейчас нужно восстановить и укрепить временную дамбу, размытую бурным течением реки, высушить всю площадку для продолжения работ».
По словам чиновницы, основные работы вокруг объекта продлятся до конца ноября. С 1 декабря по мосту уже можно будет гулять. А окончательно благоустроить подходы к мосту и прилегающую территорию планируется только в 2025 году.
Челябинск, Виктор Елисеев
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