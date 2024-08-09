Водителям сообщили, как объехать затопленную дорогу под Миассом

В миндортрансе Челябинской области сообщили о схеме объезда затопленного лесным озером участка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время объезд участка перелива воды через автодорогу Миасс -Карабаш – Кыштым осуществляется через Миасс, Чебаркуль, а также деревни Верхние Караси, Яраткулова, Халитова.

Напомним, движение по трассе в районе села Новоандреевка закрыли сегодня утром из-за угрозы подтопления. Позднее в ГУ МЧС по региону сообщили о выходе озера Сырыткуль из берегов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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