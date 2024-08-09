Движение на одной из основных магистралей Челябинска закрыто до конца выходных

В центре Челябинска временно ограничено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

«С 9 по 11 августа включительно частично ограничено движение по правой полосе по проспекту Победы в районе дома №179 при движении в сторону улицы Кыштымской», – уточняют чиновники.

Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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