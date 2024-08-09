Депутат гордумы Челябинска останется в СИЗО

Челябинский депутат Виталий Паутов не смог выйти из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Челябинской городской думы Виталию Паутову, обвиняемому в посредничестве в передаче взятки.

Напомним, 17 октября прошлого года сотрудники ФСБ задержали парламентария и еще одного фигуранта. По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года Паутов и руководитель строительной компании выступили в качестве посредников при передаче чиновникам мэрии Челябинска взятки в 2 миллиона рублей за содействие в выдаче организации разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Центральный районный суд Челябинска постановил заключить обоих под стражу. Защитники задержанных пытались оспорить это решение, но безуспешно. Позднее эту меру пресечения несколько раз продляли, против чего всякий раз выступали адвокаты.

На сей раз представители депутата пытались оспорить решение о продлении меры пресечения до 16 сентября. Однако суд апелляцию отклонил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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