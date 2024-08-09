В Магнитогорске компания подростков избила мужчину

Подростки набросились на магнитогорца на глазах его беременной жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по факту нападения несовершеннолетних на жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело.

В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей силовики наткнулись на видеозапись, на которой компания подростков, находясь на одной из улиц Правобережного района Магнитогорска, без каких-либо видимых причин избивает сидящего на лавочке мужчину.

По словам очевидцев, рассказывающих о ЧП в социальных сетях, молодые люди в медицинских масках напали на южноуральца у одного из подъездов дома по улице Суворова. Магнитогорца избивали на глазах у его беременной жены, снимая происходящее на телефон. Лишь после того, как другой мужчина сделал подросткам замечание, они разбежались.

По данному факту в следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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