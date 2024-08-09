Вечером пятницы северо-запад Челябинска останется без трамваев

Трамваи №№ 3, 14, 15, 16, 20, 22 вечером 9 августа изменят свои маршруты в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения связаны с завершающим этапом работ на трамвайном узле Каслинский.

«Узел пропустил через себя необходимую нормативную нагрузку под движением вагонов, В ночь с 9 на 10 августа планируется укладка финишного слоя», – рассказали в учреждении.

В связи с технологией производства работ по укладке асфальта придется скорректировать движение трамваев.

9 августа движение трамваев в сторону северо-запада областного центра закроется с 17 часов, в сторону теплотехнического института с 18 часов.

Трамваи №№ 14, 20 завершают свою работу к 18:00.

Остальные будут направлены:

№3 – Автовокзал – Кирова – Российская – Карла Маркса – Автовокзал;

№16 – Автовокзал – Карла Маркса – Российская – Кирова – Автовокзал;

№15 и №22 – Областная больница – Кирова – Горького – Труда – Карла Маркса – Горького – Кирова – Областная больница.

Челябинцев просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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