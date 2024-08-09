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Пятница, 9 августа 2024, 17:20 мск

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На главной улице Челябинска ограничат движение

На проспекте Ленина в Челябинске на один день ограничат движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

В субботу, 10 августа, будет частично ограничено движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской по крайней правой полосе в районе дома №38 по проспекту Ленина в сторону улицы Коммуны.

Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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