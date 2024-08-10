10 – 12 августа ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Большой молодежный фестиваль «Друг с юга Урала»: открытие регионального этапа Международной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта «КАРДО» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Сквер Искусств, набережная реки Миасс)