10 – 12 августа ожидаются следующие события – Челябинск

10.08.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Фестиваль водных видов спорта (территория Школы гребли, ул. Лыжных Батальонов, 7)
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10:00 Челябинск – Семейные спортивные тренировки (МБУ «Спортивный город», ул. Воровского, 42)
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10:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию народной куклы «Травница» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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11:00 Челябинск – Всероссийский турнир по баскетболу 3 х 3 «Оранжевый мяч» (Алое поле, пр. Свердловский, 59)
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11:30 Челябинск – Проект «Лаборатории креативных профессий 2.0» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Фестиваль волонтеров Южного Урала «Открытые сердца» (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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13:00 Челябинск – Пенная дискотека (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка «Мир развлечений»)
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13:00 Челябинск – Большой молодежный фестиваль «Друг с юга Урала»: открытие регионального этапа Международной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта «КАРДО» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Сквер Искусств, набережная реки Миасс)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Проект «Кинопрозрение» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал литературы по искусству)
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16:00 Челябинск – Концерт «Старшее поколение» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Встреча поклонников аниме (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Открытие третьего Всероссийского фестиваля уличных театров «Театры без крыш» (театр оперы и балета им. М. И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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22:00 Челябинск – «КиноЛето»: демонстрация фильма «Собачье сердце» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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