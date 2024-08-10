Региональная трасса под Миассом по-прежнему закрыта

В Челябинской области существенно выросло число подтопленных домов и земельных участков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро субботы, 10 августа, на контроле ведомства находится подтопление 300 частных жилых домов и 601 приусадебного участка.

От воды освободились 10 участков (9 в Коркино и 1 в Еманжелинском районе).

В пунктах временного размещения остаются 23 человека, в том числе 7 детей.

Перелив через автомобильную дорогу Миасс – Карабаш – Кыштым в районе села Новоандреевка (Миасс) прекратился. Вода проходит через 2 водопропускные трубы.

Вместе с тем, по информации пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, движение для автомобилей по трассе остается закрытым. «Грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены, – отмечают представители ведомства. – На месте работают специалисты-дорожники».

Объезд участка организован через Миасс, Чебаркуль и деревни Верхние Караси, Яраткулова, Халитова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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