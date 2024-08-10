Автобус №214 в Челябинске меняет маршрут

Автобус №214 меняет схему движения по северо-западу Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 12 августа, маршрут №214 «Улица Братьев Кашириных – поселок Прудный» изменяется.

Северо-западе областного центра автобус будет следовать вокруг микрорайона Академ Риверсайд по улицам Молодогвардейцев, Университетская набережная, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении.

В остальном – без изменений.

Автобус продолжит ходить каждые 11-22 минуты ежедневно.

Подробное расписание размещено на сайте gortans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube