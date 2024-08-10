В Златоусте «Нива» врезалась в автобус. Семь человек пострадали, есть погибшие

В Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения автобуса и легковушки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела МВД по Златоусту, авария произошла сегодня, 10 августа, в районе Кислого лога, у дома №114 на улице Таганайской.
Автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом МАЗ. 18-летний водитель легковушки погиб на месте.
Кроме того, пассажир «Нивы» и шесть человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести.
По данным ГАИ, водительские права молодой человек получил две недели назад.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»