В Златоусте «Нива» врезалась в автобус. Семь человек пострадали, есть погибшие

В Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения автобуса и легковушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела МВД по Златоусту, авария произошла сегодня, 10 августа, в районе Кислого лога, у дома №114 на улице Таганайской.

Автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом МАЗ. 18-летний водитель легковушки погиб на месте.

Кроме того, пассажир «Нивы» и шесть человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести.

По данным ГАИ, водительские права молодой человек получил две недели назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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