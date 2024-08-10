В Челябинске из-за нехватки водителей закрыли один из автобусных маршрутов

В Челябинске завершается работа маршрутки №12 «Александра Шмакова – ЧТЗ».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 12 августа в связи с нехваткой подвижного состава и водителей работа маршрута №12 по нерегулируемому тарифу на автобусах малого класса прекращается. Об этом оператора известил перевозчик.

Челябинцам предлагают в качестве альтернативы пользоваться маршрутом по регулируемому тарифу №34 «Автобусный парк – Чурилово» на низкопольных автобусах большого класса по схожей трассе.

На отдельных участках также существуют другие альтернативные маршруты:

от Александра Шмакова до Гостиницы «Виктория» – автобус 22А «Александра Шмакова – ЧКПЗ»;

от Гостиницы «Виктория» до ЧТЗ – автобус № 9 «Петра Столыпина – ЧТЗ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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