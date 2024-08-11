Жители южноуральских поселков остались без моста и дороги, связывающих их со школой и больницей

Ливни уничтожили асфальтированную дорогу, связывающую южноуральцев с цивилизацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Увельского района требуют скорейшего восстановления дамбы и моста, разрушенных стихией в конце июле – начале августа текущего года.

По ним проходила дорога, связывавшая поселки Подгорный, Михири и Сухарыш с Красногорским и Красносельским поселениями. По ту сторону от провала остались школы, детские сады, больница. «Скоро сентябрь – надо будет детей возить в школу, садик. А плотину (дамбу) делать не собираются вообще», – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» жительницу одного из населенных пунктов.

Альтернатива мосту есть. Но оставшаяся дорога грунтовая, к тому же уходит в сторону. В итоге для того, чтобы добраться до школы, вместо 13 километров придется преодолеть все 40. Даже скорая медицинская помощь добиралась по грунтовке до поселков около четырех часов, сетуют южноуральцы.

Увельцы продолжают засыпать власти обращениями. Жители очень надеются, что работы по восстановлению их связи с цивилизацией начнут как можно скорее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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