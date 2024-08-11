В Челябинске у участника СВО грозятся отнять детей из-за затопленной ливнями квартиры

Прокуратура организовала проверку по публикации о подтоплении многоквартирного дома в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по публикации о нарушении прав жительницы дома, проживающей с несовершеннолетними детьми в жилом помещении, пострадавшем в результате подтопления.

Историю семьи участника СВО предал огласке один из депутатов Государственной думы. «В Челябинске в затопленном доме в буквальном смысле тонет семьи участника СВО с пятью детьми. Парень на передовой. Помочь им ничем не может, – рассказал парламентарий. – А региональные власти помогать не хотят, несмотря на все просьбы и обращения».

По словам хозяйки квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажки в Советском районе Челябинска, дом затопило во время прошедших ливней. Ее сын находится сейчас на СВО, куда ушел добровольцем, а она живет с пятью его маленькими детьми.

Челябинка обращалась в мэрию за помощью. Но материальной помощи не получила. А на просьбу предоставить ей с внуками маневренное жилье чиновники предложили лишь переезд в общежитие. Но органы опеки предупредили женщину: переезжать в общежитие с детьми нельзя, из-за ухудшения жилищных условий их могут изъять из семьи.

«Теперь у семьи бойца потрясающий выбор: продолжать тонуть в аварийном доме, но с детьми, или переехать в общежитие, но дети автоматически отъезжают оттуда в детдом», – возмущается депутат.

Представители прокуратуры Советского района Челябинска намерена проверить эту информацию с выездом на место. «По итогам проверки будет дана принципиальная оценка бездействию ответственных лиц коммунальных служб при содержании общего имущества собственников», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан поставлено на контроль, заверили в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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