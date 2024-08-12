В южноуральском поселке из кранов хлынула черная вода

В Кыштыме из кранов идет «нефть».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка.

Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов давать ей протечь. Фильтры в домах служат день-два, потом тоже становятся черными. «Нефть» забивает трубы, портит сантехнику. И так 1,5 тысячи человек живут неделями.

«В Тайгинке 40 лет нет нормального водовода. Но черной вода стала только сейчас – когда местный ГОК, снабжающий дома технической водой, не уведомил об остановке водоснабжения «Кыштымводоканал». Вместо прозрачной жидкости в краны «пошел» графит с ГОКа», – рассказывают общественники.

Водовод давно планируют построить, даже сделали проект. Но не учли, что трубы, согласно документу, будут проходить через зеленую зону. Так что проект чиновникам не согласовали.

В местной администрации обещают жителям и активистам сделать все возможное, чтобы пройти экспертизу, получить необходимые разрешения и войти в федеральную программу «Чистая вода».

Общественники обратились к властям региона с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие в ее разрешении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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