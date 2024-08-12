Еще один челябинский автобус перешел на регулируемый тариф

На маршрут №58 планируется вывести автобусы среднего класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 12 августа, автобусный маршрут №58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская» переводится на регулируемый тариф.

18 автобусов малого класса будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно. Подробное расписание размещено на сайте gortans74.ru, заявили представители учреждения.

Теперь пассажирам должна быть предоставлена возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами, а сами автобусы будут отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Картах».

Первый рейс от ЧВВАКУШа и от Чистопольской – в 05:10 ежедневно.

Последний рейс от ЧВВАКУШа и от Чистопольской – в 22:00 ежедневно.

Обслуживать маршрут будет перевозчик ООО АТП-2. Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефонам предприятия: +7 351 230-95-57 (диспетчер), +7 351 723-08-86, +7 351 723-08-87.

С 1 ноября автобусы малого класса планируем заменить автобусами среднего класса с повышенными требованиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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