Магнитка запустит цех по производству нестандартного оборудования тяжелого машиностроения

ООО «МРК» продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК», входит в Группу ПАО «ММК») при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) продолжает строительство цеха машиностроительной продукции.

Объем инвестиций в этот проект превысит 5 миллиардов рублей. Планируется создание более 450 рабочих мест. Запуск цеха намечен на четвертый квартал 2025 года.

В новом цехе будет производиться нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование. Всего цех сможет изготавливать более 10 тысяч тонн конкурентоспособной машиностроительной продукции в год. Генеральный проектировщик проекта – АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», генеральный подрядчик – ООО «УРАЛСТРОЙСТАЛЬ».

В настоящее время произведены работы по демонтажу старых зданий, попадающих в площадь застройки, завершены подготовительные и земляные работы. До конца августа завершается заливка фундаментов и далее продолжается изготовление и монтаж металлоконструкций. Из запланированных 5 тысяч тонн металлоконструкций смонтировано около трети. Предполагается закупка 27 единиц технологического оборудования.

ООО «МРК» – одно из ведущих машиностроительных предприятий на Южном Урале и один из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей в России. Механоремонтный комплекс ММК обеспечивает непрерывность металлургического производства комбината и занимает прочные позиции на рынке машиностроительной продукции страны, поставляя оборудование и запасные части для предприятий черной металлургии России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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