Южный Урал вошел в число лидеров по качеству автомобильных дорог. Но ездить по ним все равно проблематично

Челябинская область вошла в первую четверку регионов по качеству автомобильных дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти 16% региональных и межмуниципальных трасс в Челябинской области не соответствуют нормативным требованиям. Однако это не помещало Южному Уралу занять четвертое место в рейтинге качества автомобильных дорог по итогам 2023 года, составленном РИА «Новости».

По данным агентства, только чуть более половины российских автомобильных дорог – 54,1 % – отвечает нормативным требованиям. В 40 регионах страны доля качественных трасс выше, в 45 субъектах Федерации – ниже.

В тройку лидеров по количеству хороших вошли Москва (97,6 % на конец 2022 года, по остальным регионам учитывались данные на конец 2023 года), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4 %) и Краснодарский край (84,4).

Последние строчки рейтинга занимают Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7 до 29,7 процентов магистралей.

Челябинская области расположилась на четвертом месте. Здесь на конец 2023 года доля автодорог, отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности составила 84,1%. Плотность трасс с твердым покрытием – 248,6 километров на 1 тысячу квадратных километров.

Следует отметить, что при ранжировании оценивалось только качество покрытия дорог регионального и межмуниципального значения (по данным Росстата, Федерального дорожного агентства и самого агентства). Федеральные и муниципальные трассы в расчет не брались, хотя на них приходится значительная доля перевозок.

Неудивительно, что Южный Урал занял столь высокую позицию, хотя жителю региона регулярно жалуются на отвратительное качество автомобильных дорог в области (в том числе в паблике «Текслер, помоги!", обращения в котором адресованы напрямую губернатору). Ведь, по всей видимости, дороги, например, в самом Челябинске и в границах других южноуральских муниципалитетов могли просто не учитываться при составлении рейтинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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