Жители Челябинска жалуются, что горячей воды нет все лето

В Челябинске завершается пятый этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, во вторник, 13 августа, горячая вода должна вернуться в 963 жилых дома и 135 социальных учреждений.

С 14 августа начнется последний этап опрессовки: под отключение попадают 147 многоквартирных домов и 29 социальных учреждений.

Между тем, в городе есть многоэтажки, в которых горячей воды не было почти все лето. Так в доме №18А по улице 40-летия Победы воду отключили еще в середине июня – задолго до начала плановый испытаний. В главной диспетчерской службе города жильцам отвечают, что все это время МУП ЧКТС устраняет повреждения. Очередное пробное подключение запланировано на ночь с 13 на 14 августа. Но возврат горячей воды не гарантируется.

«На Ворошилова 9 с 18 июня нет горячей воды. Вокруг у всех домов есть, а у нас нет! ЧКТС говорит: аварийная ситуация, а около дома ничего не делают», -жалуются обитатели другой многоэтажки.

«Котина 26: с 28 мая без горячей воды. Авария на линии, третий месяц устранить никак не могут», – возмущаются жильцы третьей.

Челябинск, Софья Артемьева

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