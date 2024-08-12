В Челябинске скончался создатель «Курчатова» и «Студента»

В Челябинске скончался известный скульптор Вардкес Авакян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 августа, на 93 году ушел из жизни скульптор Вардкес Авакян, оставивший заметный след в культурной истории Челябинска.

Вардкес Авакян родился в декабре 1931 года в селе Гемур Закавказской СФСР. В 1954 году окончил Ереванское художественное училище имени Фаноса Терлемезяна. Два года спустя переехал в Челябинск, где поступил на должность скульптора-бутафора в Челябинском театре оперы и балета. По словам художника, на переезд он решился, узнав, что в этом регионе располагается одно из крупнейших в мире месторождений мрамора. Именно этот материал стал основным для создания станковых скульптур.

Однако большинству челябинцев Вардкес Авакян известен как создатель монументов, оказавших заметное влияние на формирование облика столицы Южного Урала.

Хотя первый памятник скульптора появился в соседнем городе – Копейске, где в 1965 году открыли монумент Победе на одноименном проспекте.

В самом Челябинске первой знаковой монументальной скульптурой стал памятник руководителю атомного проекта СССР Игорю Курчатову (1986).

Следующий знаковый монумент Авакяна – памятник вечному студенту – появился в 1994 году на площади перед главным корпусом Челябинского государственного технического университета (ныне – ЮУрГУ). Спустя девять лет (в декабре 2003 года) фасад вуза украсили еще две скульптуры – «Прометей» и «Слава», создав единую композицию со «Студентом».

2000-е годы стали временем безусловного признания заслуг Вардкеса Авакяна в качестве монументального скульптора. В это время на улицах Челябинска появляются такие его работы как памятники композиторам Сергею Рахманинову (2000 год, напротив концертного зала, носящего его имя) и Михаилу Глинке (2004, сквер у театра оперы и балета). В 2005 году у медицинской академии (ныне – ЮУГМУ) установили монумент хирургу, созданный скульптором по заказу комсомольцев еще в 1980 году, но четверть века простоявший в мастерской художника.

Авторству Авакяна принадлежат также монументы в соседнем Казахстане и порядка 200 станковых работ из мрамора, находящиеся в собраниях музеев Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, министерства культуры России и частных коллекциях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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